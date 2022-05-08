Сьогодні Кабмін ухвалив нову стратегію енергобезпеки

16:07 04 серпня Київ, Україна

На робочому засіданні Кабінету Міністрів України сьогодні, 4 серпня, була прийнята нова стратегія енергобезпеки.



В ході презентації документа міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що стратегія визначає, зокрема, 29 загроз енергетичній безпеці, ключовими з яких є кіберзагрози, агресія РФ, зношення основних фондів, відсутність енергетичних резервів, вплив змін клімату на структуру і режими енергоспоживання, а також питання конкуренції на ринках, кадрового забезпечення галузі та розвитку науково-технічного потенціалу.



На підставі цього визначено три ключових сценарії, за якими може розвиватися енергетична сфера в залежності від загроз: без змін, недружній вплив і позитивна трансформація.



Так, перший передбачає, зокрема, збереження поточних тенденцій формування і реалізації енергетичної політики, а також принципів функціонування енергетичних ринків.



Другий передбачений на випадок нарощування зовнішнього впливу Росії з метою отримання контролю над енергетичною політикою України.



Третій сценарій націлений на пріоритетний розвиток країни в плані незворотності її європейського та євроатлантичного курсу.



Основними цілями стратегії названі доступність енергоресурсів для споживачів, стійкість функціонування енергетичної галузі та його економічна ефективність, екологічно прийнятний вплив енергетики на навколишнє середовище, а також інтеграція сектора в простір ЄС.



Міненерго буде проводити моніторинг загроз енергетичній безпеці країни.