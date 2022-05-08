Сьогодні Кабмін планує прийняти Стратегію енергетичної безпеки

Сьогодні Кабмін розгляне низку питань, зокрема, з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка Кабмін може прийняти Стратегію енергетичної безпеки.
Про це повідомляє урядовий портал.
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко вніс на розгляд уряду деякі питання управління об'єктами державної власності. Міністр фінансів Сергій Марченко пропонує затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку інформаційної інфраструктури державного контролю Державною аудиторською службою, а також врегулювати умови забезпечення приватним акціонерним товариством "Українська фінансова житлова компаніяˮ громадян України житлом.
Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей, а також внесення змін до плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління - також плануються до розгляду.
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ініціював проєкт постанови про реалізацію експериментального проєкту по спрощенню умов для створення і здійснення підприємницької діяльності.
Також члени КМУ можуть врегулювати деякі питання реалізації експериментального проєкту по організації в територіальних громадах соціальної роботи з сім'ями та дітьми, які належать до уразливих груп населення або знаходяться в складних життєвих обставинах.
На порядку денному - зміни до порядку призначення і виплати стипендій президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали високі результати. Плануються і зміни в порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт та робіт з демаркації та делімітації державного кордону, порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Здібна школа для кращих результатів".
Чиновники узгодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про державне регулювання генно-інженерної діяльності та державний контроль за обігом ГМО та генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки, а також зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами. Вони можуть узгодити і проєкт указу президента про вихід України з угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору.
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