Сьогодні Кабмін планує прийняти Стратегію енергетичної безпеки

11:50 04 серпня Київ, Україна

Сьогодні Кабмін розгляне низку питань, зокрема, з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка Кабмін може прийняти Стратегію енергетичної безпеки.

Про це повідомляє урядовий портал.