Сьогодні ЄС продовжив економічні секторальні санкції щодо РФ
13:33 12 липня Київ, Україна
Секторальні санкції проти Росії в економічній сфері продовжені до 31 січня 2022 року. Відповідний документ сьогодні був підписаний міністрами закордонних справ країн ЄС.
Про це йдеться в заяві Ради ЄС у понеділок, 12 липня.
"Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які в цей час націлені на окремі сектори російської економіки, ще на шість місяців: до 31 січня 2022 року", - говориться в документі.
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