Сьогодні ЄС продовжив економічні секторальні санкції щодо РФ

13:33 12 липня Київ, Україна

Секторальні санкції проти Росії в економічній сфері продовжені до 31 січня 2022 року. Відповідний документ сьогодні був підписаний міністрами закордонних справ країн ЄС.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС у понеділок, 12 липня.