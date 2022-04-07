Сьогодні болгари вибирають членів парламенту

12:30 11 липня Київ, Україна

Сьогодні, 11 липня, жителі Болгарії повинні визначитися з гідними кандидатами в парламент країни. Подібна спроба в квітні не увінчалася успіхом - тоді був сформований роздроблений парламент, який не зміг створити життєздатний коаліційний уряд.

Про це повідомляє агентство AP.



Останні опитування громадської думки показують, що повторне голосування може дати аналогічні результати. У той самий час, можливе зниження підтримки партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова після того, як нинішній тимчасовий уряд публічно заявив про широко розповсюджену корупцію під час його правління.



Антикорупційна кампанія опонентів Борисова була додатково посилена санкціями, введеними Мінфіном США в минулому місяці проти кількох болгарських державних чиновників і лідерів бізнесу через корупцію.



Опитування свідчать про напружені перегони між партією Борисова, яка посіла перше місце в квітні з більш ніж 26% голосів, і її основним суперником, антиелітарною партією "Є такий народ", яку очолює популярний телеведучий Слава Трифонов.



12 тисяч виборчих дільниць в Болгарії закриються о 20:00. 6,7 мільйона громадян мають право голосу, вони вибирають 240 депутатів.



Попередні результати очікуються близько опівночі неділі.