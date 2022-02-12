Сьогодні, 12 лютого, відбудеться телефонна розмова Байдена з Путіним

13:45 12 лютий Київ, Україна

Незважаючи на те, що вже проведено масу переговорів, досягти хоч якогось компромісного рішення з Росією не вдалося. Обстановка в Європі, а саме навколо України, залишається напруженою. Світ стоїть на межі війни. Усі глави країн-членів НАТО намагаються закликати російського главу держави до розсудливості.

Чергову спробу вирішити проблему робить президент США Джо Байден. Сьогодні, 12 лютого, він проведе позачергові переговори у телефонному режимі із Володимиром Путіним.

Секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що саме Вашингтон наполіг на проведенні цих переговорів, попередньо звернувшись письмово.

У Білому домі також підтверджують цей факт. "Росія запропонувала зателефонувати у понеділок. Ми виступили із зустрічною пропозицією - у суботу, і вони погодилися", - сказав представник Білого Дому.

Відомо лише, що переговори відбудуться у суботу ввечері за московським часом. Конкретна година розмови не вказана.

Днями про майбутні переговори говорив глава національної безпеки США Джейк Салліван. За деякими даними зі ЗМІ, Байдену стало відомо, що напад РФ на Україну заплановано на 16 лютого.