З дводенним візитом в Україну прибув віцепрезидент Єврокомісії

19:20 12 липня Київ, Україна

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович в рамках дводенного робочого візиту проведе низку зустрічей, зосереджених на партнерстві між Україною та ЄС.

Про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в понеділок, 12 липня.

"Марош Шефчович проведе переговори про партнерство між Україною і ЄС щодо сировини і акумуляторів, а також щодо питань і реформ, пов'язаних з Зеленою угодою", - зазначив Маасікас.

В рамках візиту віцепрезидент Єврокомісії також повинен підписати Меморандум про взаєморозуміння між Євросоюзом і Україною про стратегічне партнерство щодо сировини.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вітав в Україні віцепрезидента Єврокомісії.

"Під час нашої попередньої зустрічі в Брюсселі ми домовилися про діалог між Україною та ЄС у сфері критичної сировини", - написав Шмигаль в Telegram.

Він додав, що 13 липня разом з Шефчовичем вони братимуть участь в першій Конференції високого рівня щодо стратегічного партнерства в області критичної сировини.



Шмигаль додав, що Україна може стати важливим елементом європейського економічного простору в видобувній сфері.