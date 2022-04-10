З дводенним візитом в Україну прибув віцепрезидент Єврокомісії

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович в рамках дводенного робочого візиту проведе низку зустрічей, зосереджених на партнерстві між Україною та ЄС.
Про це написав у Twitter глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в понеділок, 12 липня.
В рамках візиту віцепрезидент Єврокомісії також повинен підписати Меморандум про взаєморозуміння між Євросоюзом і Україною про стратегічне партнерство щодо сировини.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вітав в Україні віцепрезидента Єврокомісії.
Він додав, що 13 липня разом з Шефчовичем вони братимуть участь в першій Конференції високого рівня щодо стратегічного партнерства в області критичної сировини.
Шмигаль додав, що Україна може стати важливим елементом європейського економічного простору в видобувній сфері.
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