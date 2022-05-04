СБУ задокументує кожного російського загарбника

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських загарбників, які скоювали злочини проти мирного населення в Київській області.
За словами Дехтяренка, щоб продовжити ефективну роботу щодо документування військових злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.
Українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, закликають телефонувати за телефоном +38 096 928 93 89 (також можна писати в WhatsApp та Telegram).
Українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, закликають телефонувати за телефоном +38 096 928 93 89 (також можна писати в WhatsApp та Telegram).
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