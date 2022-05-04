СБУ задокументує кожного російського загарбника

15:38 02 травня Київ, Україна

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських загарбників, які скоювали злочини проти мирного населення в Київській області.

"В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані про причетність до злочинів ще понад 2,5 тисячі рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області. СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали близько 7 тисяч свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогові на Київщині" - за словами спікера СБУ Артема Дехтяренка.

За словами Дехтяренка, щоб продовжити ефективну роботу щодо документування військових злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.



Українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, закликають телефонувати за телефоном +38 096 928 93 89 (також можна писати в WhatsApp та Telegram).