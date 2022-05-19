14:29 19 травня Київ, Україна

СБУ затримала брата Царьова.

За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора "Новоросії" та поплічника президента-втікача Януковича Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.





Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі рф, чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду. А саме – крісло голови Дніпропетровської ОДА.



Коли надії на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він став отримувати вказівки від кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію в регіоні за рахунок проведення серії вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.



Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли наслідкам.



У ході обшуків виявили у схованці зброю та боєприпаси, тротилові шашки для здійснення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина рф.



За даними слідства, брат Царьова проживав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він "не поділяв суспільні настрої і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і за якого його родич був впливовою особою".



Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв'язок із братом, що переховувався на території рф.



Наразі фігуранту оголошено підозру за статтею "диверсія".