СБУ затримала агента росії, який мав намір влаштувати диверсії на об'єктах залізничної інфраструктури

12:31 01 листопада Київ, Україна

Служба безпеки усунула спробу диверсій на об'єктах залізничної інфраструктури на півдні України. На Одещині затримано агента ГРУ росії, повідомляє спецслужба у вівторок, 1 листопада.



Серед вилученого у зловмисника – понад 3 кіло тротила, протитанкова міна та підривники.



Встановлено, що зловмисник збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Ці дані він планував передати військовій розвідці росії для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.



Для виконання цього завдання чоловік встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати рух рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фотографії через мобільний додаток.



Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використав документи, оформлені на підставних осіб, зокрема, паспорт громадянина України.

"Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисника, задокументували злочинні дії та затримали його під час настроювання пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту", – йдеться у повідомленні.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку.



Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили з раніше підготовленої зловмисником схованки: 11 тротилових шашок та міну ТМ-62 з детонаторами.



За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній чиновник одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ росії для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.



Наразі затриманому повідомили про підозру у держзраді та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч.2 ст.111, ч.1 ст.263 КК України).



Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею про диверсію (ст.113 КК України).