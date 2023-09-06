СБУ заблокувала спроби російських хакерів зламати військові мережі України

14:14 08 серпня Київ, Україна

Як повідомила 8 серпня пресслужба СБУ, кіберфахівцям Служби безпеки вдалося запобігти спробі злому російською військовою розвідкою бойової системи обміну даними ЗСУ.

Зазначається, що в результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам росії отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій та переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупуванні Sandworm, підконтрольному російській військовій розвідці.

Внаслідок розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення вірусів у системі ворог робив основну ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. Надалі росіяни планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, призначених для отримання інформації із системи.

Нагадаємо, Україна залишається на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї. У липні СБУ припинила роботу незаконного сервісу, який дозволяє росіянам анонімно дзвонити в Україну.