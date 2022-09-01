СБУ заблокувала у Вінницькій області канал нелегальної міграції призовників у ЄС

14:57 08 серпня Київ, Україна

СБУ заблокувала на Вінниччині канал нелегальної міграції.

Про це повідомило Управління СБ України у Вінницькій області.



Як зазначається, зловмисники використали протиправний механізм виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону у пунктах пропуску.



За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які наразі тимчасово перебувають за кордоном. Пакет фіктивних документів, які нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти виробництва оцінювали від 3000 до 4000 доларів з особи.



Правоохоронці викрили зловмисників у центрі Вінниці під час отримання коштів від чергового ухилянта. Ділків затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



У рамках кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



За оперативними даними, схема функціонувала кілька місяців, за цей час їхніми "послугами" встигли скористатися до 10 потенційних призовників.