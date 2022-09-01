СБУ заблокувала у Вінницькій області канал нелегальної міграції призовників у ЄС

СБУ заблокувала на Вінниччині канал нелегальної міграції.
Про це повідомило Управління СБ України у Вінницькій області.
Як зазначається, зловмисники використали протиправний механізм виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону у пунктах пропуску.
За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які наразі тимчасово перебувають за кордоном. Пакет фіктивних документів, які нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти виробництва оцінювали від 3000 до 4000 доларів з особи.
Правоохоронці викрили зловмисників у центрі Вінниці під час отримання коштів від чергового ухилянта. Ділків затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У рамках кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
За оперативними даними, схема функціонувала кілька місяців, за цей час їхніми "послугами" встигли скористатися до 10 потенційних призовників.
Як зазначається, зловмисники використали протиправний механізм виготовлення фіктивних документів про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону у пунктах пропуску.
За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Вінниці та двоє громадян України, які наразі тимчасово перебувають за кордоном. Пакет фіктивних документів, які нібито підтверджують навчання у європейських вишах, фігуранти виробництва оцінювали від 3000 до 4000 доларів з особи.
Правоохоронці викрили зловмисників у центрі Вінниці під час отримання коштів від чергового ухилянта. Ділків затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У рамках кримінального провадження їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
За оперативними даними, схема функціонувала кілька місяців, за цей час їхніми "послугами" встигли скористатися до 10 потенційних призовників.
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