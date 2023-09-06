СБУ вручила підозру олігарху Ігорю Коломойському

09:59 02 вересня Київ, Україна

Як кажуть, "скільки ниточці не витися, а кінця не оминути". В Україні ще одна гучна справа: як повідомила сьогодні, 2 вересня, Служба безпеки України, відомому банкіру та олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру.

Зазначається, що за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, що колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський відмовився свідчити у Високому суді Лондона у справі цієї фінансової установи.

За даними ЗМІ, Коломойський має замок у Франції та апартаменти біля Ейфелевої вежі.