СБУ: РФ залучає приватні охоронні фірми до війни в Україні

11:16 10 березень Київ, Україна

У війні в Україні задіяно співробітників приватних охоронних структур РФ. Про це заявляють у Службі безпеки України

"Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків", - йдеться у повідомленні СБУ

За інформацією СБУ, полонений зізнався, що за $2 тис. пішов працювати в охоронну фірму в Ростові та як цивільного його найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали у секреті.

"Вже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КамАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова", - йдеться у повідомленні української спецслужби.

Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео пощастило більше – він отримав поранення.