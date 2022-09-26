СБУ викрила організаторів псевдореферендумів на Донеччині та Луганщині

14:43 26 вересня Київ, Україна

Служба безпеки України показала організаторів псевдореферендумів на окупованій території Донецької та Луганської областей, їм повідомлено про підозру.





Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та зазіханні на територіальну цілісність України: Про це повідомила пресслужба СБУ Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності та зазіханні на територіальну цілісність України:

Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії ДНР";

Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії ЛНР";

Олександру Кофману, "голові громадської палати ДНР",

Марині Філіповій, радниці голови ЛНР".

За інформацією СБУ, ці четверо грали ключові ролі в організації та проведенні фейкових "референдумів" на сході. Зокрема, Олександр Кофман та Марина Філіпова причетні до створення на окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так званих "громадських палат". Вони направили звернення до так званих "глав Л/ДНР" для проведення "голосування" та пропонували негайне приєднання регіонів до росії. За даними слідства, підозрювані також причетні до проведення агітаційних заходів щодо формування прихильного ставлення місцевих жителів до росії.

Проведення "голосування" забезпечують так звані "ЦВК Д/ЛНР". Представники "виборчкомів" проходили навчання на спеціальних семінарах у Ростові-на-Дону. Володимир Висоцький та Олена Кравченко доручили підлеглим створити "територіальні виборчі комісії", ухвалити порядок фінансування "виборчого" процесу з так званих "бюджетів" псевдореспублік, а також визначити порядок контролю за проведенням "референдумів" з боку силовиків окупаційної адміністрації ("МВС рф", 1 та 2 армійських корпусів російської армії) та розробити порядок голосування.



Найближчим часом підозрюваних буде оголошено в розшук.