СБУ викрила інформатора: співробітництво з росіянами та коригування ударів

СБУ, в рамках операції, затримала інформатора гур рф, який співпрацював із російськими військовими, передаючи їм цінну інформацію про заводи в Миколаєві та здійснюючи коригування російських повітряних ударів по місту.
Про це 22 червня повідомляє Служба безпеки України.
Завдяки його наданій інформації, російські військові здійснили обстріл Миколаївського суднобудівного заводу. Внаслідок цієї ворожої атаки постраждали шість мирних жителів та були пошкоджені їхні будинки.
Крім того, цей інформатор передавав інформацію про бази та пересування українських збройних сил у Миколаївській області. Особливий інтерес для російської військової розвідки становили склади з боєприпасами та маршрути пересування важкої бронетехніки Збройних сил України, в тому числі танки "Леопард" та бойові машини піхоти "Бредлі".
За свою розвідувальну діяльність інформатор отримував грошову винагороду від свого російського контакту.
Агенти контррозвідки Служби безпеки України затримали цього інформатора під час його спроби зібрати нові дані щодо розміщення українських військових сил у місті.
За інформацією слідства, затриманим виявився місцевий житель, залучений російською спецслужбою до співпраці на початку поточного року. Він привертав увагу загарбників як активний учасник прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно залишав антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.
Для збору інформації цей зловмисник самостійно ходив на місцевості та фіксував необхідні дані або використовував своїх знайомих для отримання інформації.
Під час обшуку в його місці проживання було виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності, а також патрони до стрілецької зброї.
Наразі затриманому було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Цей зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це 22 червня повідомляє Служба безпеки України.
Завдяки його наданій інформації, російські військові здійснили обстріл Миколаївського суднобудівного заводу. Внаслідок цієї ворожої атаки постраждали шість мирних жителів та були пошкоджені їхні будинки.
Крім того, цей інформатор передавав інформацію про бази та пересування українських збройних сил у Миколаївській області. Особливий інтерес для російської військової розвідки становили склади з боєприпасами та маршрути пересування важкої бронетехніки Збройних сил України, в тому числі танки "Леопард" та бойові машини піхоти "Бредлі".
За свою розвідувальну діяльність інформатор отримував грошову винагороду від свого російського контакту.
Агенти контррозвідки Служби безпеки України затримали цього інформатора під час його спроби зібрати нові дані щодо розміщення українських військових сил у місті.
За інформацією слідства, затриманим виявився місцевий житель, залучений російською спецслужбою до співпраці на початку поточного року. Він привертав увагу загарбників як активний учасник прокремлівських Телеграм-каналів, де регулярно залишав антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.
Для збору інформації цей зловмисник самостійно ходив на місцевості та фіксував необхідні дані або використовував своїх знайомих для отримання інформації.
Під час обшуку в його місці проживання було виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності, а також патрони до стрілецької зброї.
Наразі затриманому було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Цей зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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