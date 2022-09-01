СБУ викрила агентурну мережу рф, яка координувала наступ на Київ

11:48 25 серпня Київ, Україна

Контррозвідники СБУ викрили агентурну мережу спецслужб росії.

Вона займалася розвідувально-підривною діяльністю та передавала російським військовим дані про дислокацію та чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.



Про це 25 серпня повідомляє пресцентр СБУ.



Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, внаслідок якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявилися мешканці столиці віком 35-45 років.



З'ясовано, що її головним менеджером була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до росії.



Так, жінка сформувала агентурну мережу та перейшла в режим очікування подальших вказівок.



За кілька місяців до вторгнення агентура активізувалася на інформаційному полі. Вони почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації.



Зокрема, створювали пабліки, акаунти, канали та співтовариства, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували "російський світ" і закликали до захоплення державної влади в Україні.



Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об'єкти та оборону Києва, а саме: дислокацію/переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ; стан захищеності військових об'єктів; цивільні інфраструктурні об'єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв'язку, охорони здоров'я тощо.



Агентство оперативно розпочало збирання даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об'єктів зрадники пересилали месенджерами на телефонні номери російських мобільних операторів.



СБУ зібрала незаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом.



Наразі організаторам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади); ч. 2. ст. 111 (державна зрада); ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).



Одному із членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) ККУ.



Крім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо ще одного агента за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).



Заходи щодо викриття та документування проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Київ.