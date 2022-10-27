СБУ розкриває факти загрози безпеці України з боку УПЦ МП

12:13 27 жовтня Київ, Україна

Виконавець обов'язків голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про загрози безпеці України з боку УПЦ МП.

"Так, загрози є. Але я неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і своєчасно задокументувати", - зазначив Малюк.



Керівник СБУ зазначає, що це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. Зокрема, він нагадав про затримання на Вінниччині митрополита Йонафана, який виявився одногрупником Гундяєва і постійно "спілкувався" з ФСБ, що підтверджує виявлене листування у месенджерах.

"Якщо ж взяти період з початку війни, то ми відкрили 23 кримінальні провадження за такими персонажами, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних коригувальників вогню в рясах", - повідомив Малюк.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, який виправдовував агресію росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.