СБУ розкриває факти загрози безпеці України з боку УПЦ МП

Виконавець обов'язків голови СБУ Василь Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про загрози безпеці України з боку УПЦ МП.
Керівник СБУ зазначає, що це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури. Зокрема, він нагадав про затримання на Вінниччині митрополита Йонафана, який виявився одногрупником Гундяєва і постійно "спілкувався" з ФСБ, що підтверджує виявлене листування у месенджерах.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, який виправдовував агресію росії та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.
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