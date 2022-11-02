СБУ розкрила та затримала шпигунку ФСБ рф

12:43 02 листопада Київ, Україна

Служба безпеки взяла під арешт колаборантку російської ФСБ, яка намагалася стати "подвійним агентом" та проникнути до спецслужби України.



Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення "крота" до негласного апарату Служби. Внаслідок багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю вчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора", - йдеться у відомстві.

За інформацією СБУ, жінка вдавала українську патріотку і намагалася втертися в довіру СБУ. Для виконання завдання російської ФСБ зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ та запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Зокрема, вона обіцяла надавати українським спецслужбам актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу.



Проте співробітники СБУ встановили, що у 2019 році її було завербовано російською спецслужбою через підконтрольні окупантам псевдооргани на тимчасово окупованій Луганщині. Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію та затримали.



СБУ повідомляє, що після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів та техніки ЗСУ на території Луганщини. Також жінка збирала настановні дані та місця перебування учасників руху опору у регіоні, зокрема, в окупованому селі Марківка. Отриману інформацію вона передавала в окупаційну адміністрацію регіону для проведення репресій проти місцевих жителів.



Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Запобіжний захід – утримання під вартою.



Їй загрожує покарання до 15 років у в'язниці чи довічне ув'язнення.