СБУ проти російських мобільних додатків. Ведуться переговори з Google і Apple

20:49 05 листопада Київ, Україна

В СБУ мають намір вплинути на політику Google Apple щодо реалізації російських додатків, розроблених особами, на яких накладено санкції. Такі додатки повинні бути заборонені.



Про це заявили в відомстві СБУ.



"Станом на сьогодні тривають переговори з компаніями Google і Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних додатків, розроблених юридичними особами, щодо яких введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - відзначили в СБУ.



Через поширення "ВКонтакте" в Україні СБУ звернулася до Google і Apple - іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України у відповідність з національним законодавством.



Олексій Данилов сказав, що РНБО має намір поставити на облік в правоохоронних органах всіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".



У Раді національної безпеки і оборони кажуть, що секретар відомства Олексій Данилов говорив про можливість ставити на облік користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" для того, щоб убезпечити їх від "втягування у протиправну діяльність".