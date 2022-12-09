СБУ продовжує контррозвідувальні заходи у соборі УПЦ МП

11:49 09 грудня Київ, Україна

СБУ знову прийшла з обшуками на об'єкт УПЦ МП. У п'ятницю, 9 грудня, контррозвідувальні заходи проводяться на території Свято-Покровського кафедрального собору у Борисполі. Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Служба безпеки України разом із поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Покровського кафедрального собору у Борисполі Київської області.

Повідомляється, що заходи проводяться, щоб унеможливити використання афілійованих з центрами впливу в росії релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій і терактів. Також перевірять дані щодо використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї.

Правоохоронці оглянуть територію та перевірять осіб, які там перебувають, на причетність до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 8 грудня на об'єктах УПЦ МП у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях завершились контррозвідувальні заходи. Під час обшуків правоохоронці виявили російські паспорти, прокремлівську літературу, "документи" окупаційних адміністрацій та прапори терористичних "Л/ДНР".