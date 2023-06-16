СБУ закликає громадян припинити онлайн-трансляції для забезпечення безпеки

17:21 30 травня Київ, Україна

Служба безпеки України активно поширює смс-повідомлення з важливим закликом до громадян країни – припинити онлайн-трансляції, які здійснюють власники камер спостереження.

У відповідному повідомленні наголошується, що подібні онлайн-трансляції можуть бути використані ворогом для точного коригування ракетних ударів. Служба безпеки також звертається до українських громадян з проханням повідомляти про випадки виявлення подібних онлайн-трансляцій через офіційний Telegram-бот СБУ.
 
"Ми звертаємося до власників вебкамер на території України з проханням негайно припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, об'єктів комунальної, торгової, промислової інфраструктури та інших об'єктів, які можуть бути використані ворогом для точного коригування ракетних ударів", - говориться в повідомленні, що розповсюджується Службою безпеки.