СБУ закликає громадян припинити онлайн-трансляції для забезпечення безпеки

"Ми звертаємося до власників вебкамер на території України з проханням негайно припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, об'єктів комунальної, торгової, промислової інфраструктури та інших об'єктів, які можуть бути використані ворогом для точного коригування ракетних ударів", - говориться в повідомленні, що розповсюджується Службою безпеки.