СБУ закликає громадян припинити онлайн-трансляції для забезпечення безпеки

Служба безпеки України активно поширює смс-повідомлення з важливим закликом до громадян країни – припинити онлайн-трансляції, які здійснюють власники камер спостереження.
У відповідному повідомленні наголошується, що подібні онлайн-трансляції можуть бути використані ворогом для точного коригування ракетних ударів. Служба безпеки також звертається до українських громадян з проханням повідомляти про випадки виявлення подібних онлайн-трансляцій через офіційний Telegram-бот СБУ.
У відповідному повідомленні наголошується, що подібні онлайн-трансляції можуть бути використані ворогом для точного коригування ракетних ударів. Служба безпеки також звертається до українських громадян з проханням повідомляти про випадки виявлення подібних онлайн-трансляцій через офіційний Telegram-бот СБУ.
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