СБУ показала, який вигляд мають надводні дрони українського виробництва

Служба безпеки України (СБУ) показала, як виглядає надводний дрон "Морський малюк", яким атакували Керченський міст та кораблі чорноморського флоту росії.
Відео опубліковано у Телеграм-каналі СБУ.
Раніше глава СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони "Морський малюк" (SeaBaby), які атакували Кримський міст, десантний корабель росії "Оленьогірський гірник" і танкер SIG - це власна технічна розробка Служби безпеки. Ці дрони обладнані бойовою частиною 850 кг.
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