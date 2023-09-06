СБУ показала, який вигляд мають надводні дрони українського виробництва

13:35 16 серпня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) показала, як виглядає надводний дрон "Морський малюк", яким атакували Керченський міст та кораблі чорноморського флоту росії.

Відео опубліковано у Телеграм-каналі СБУ.
"Цікаво, як саме виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка - публікуємо унікальні фото та відео "Морського малюка". Курс – лише вперед, до перемоги", - йдеться у підписі до відео.
Раніше глава СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони "Морський малюк" (SeaBaby), які атакували Кримський міст, десантний корабель росії "Оленьогірський гірник" і танкер SIG - це власна технічна розробка Служби безпеки. Ці дрони обладнані бойовою частиною 850 кг.