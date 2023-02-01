СБУ опублікувала подробиці обшуків у Коломойського

Працівники СБУ розкрили найбільші схеми присвоєння 40 млрд гривень колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти. За підсумками обшуків було оголошено низку підозр, повідомляється на сайті спецслужби у середу, 1 лютого.
Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були пов'язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
У СБУ нагадали, що Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а Укртатнафта – нафтопереробною.
У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. А саме, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Слідство встановило, що махінації проводилися на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній.
На основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків за місцем проживання фактичних власників та топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були пов'язані з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.
У СБУ нагадали, що Укрнафта є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а Укртатнафта – нафтопереробною.
У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. А саме, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
Слідство встановило, що махінації проводилися на користь фактичних власників та бенефіціарів компаній.
На основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків за місцем проживання фактичних власників та топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
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