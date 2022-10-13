СБУ оголосила у розшук захарову, шойгу та інших друзів путіна — загалом понад 700 посадових осіб росії

07:31 11 жовтня Київ, Україна

Служба безпеки України 10 жовтня оголосила в розшук офіційну представницю мзс росії марію захарову, фсб росії олександра бортникова, спікера держдуми в'ячеслава володіна, голову росгвардії віктора золотова, голову МВС володимира колокольцева, голову ради федерації валентину матвієнко, голову міноборони сергія шойгу, голову СЗР сергія наришкіна, секретаря ради безпеки миколу патрушева, держрадника Ігоря чепурного.

Загалом у розшук оголошено понад 700 посадових осіб росії.

Інформація про це є у базі даних МВС. Максимальне покарання за цією статтею — до десяти років позбавлення волі з конфіскацією або без майна.