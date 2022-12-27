СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак в Україні

11:59 27 грудня Київ, Україна

З початку року Служба безпеки України нейтралізувала понад 4,5 тис. кібератак в Україні. Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє пресслужба СБУ.

"Ми підійшли до 2022 року, маючи 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала і раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до гірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили у січні та лютому, стали додатковими тренуваннями перед вторгненням", - зазначив Вітюк.

З початком повномасштабної агресії роботи у департаменту стало набагато більше: у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а цього року – більше 4500.

"Сьогодні країна-агресор завдає у середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає", - зауважив Ілля Вітюк.

Вітюк зазначив, що в зоні особливої уваги ворога - енергетика, логістика, військові об'єкти, бази даних органів влади та інформресурси.