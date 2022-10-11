СБУ ліквідувала диверсантів ПВК «вагнер» у Харківській області

10:06 11 жовтня Київ, Україна

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «вагнер» у Харківській області. Силовики опублікували унікальні кадри, як відбулася спецоперація.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат - такий результат роботи спецпідрозділу "Альфа" СБУ та колег з Управління СБУ у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

У ворога: один – 200-й, ще чотири – захоплені в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідувальну інформацію, у тому числі - про влаштовані окупантами катівні для українців.