СБУ: особи співпрацюють з РФ, не повинні бути допущені до голосування
16:51 27 серпень Київ, Україна
На нараді РНБО, глава СБУ
Іван Баканов зазначив, що не можна допускати до виборчого процесу особи, які співпрацюють з Росією і особи з подвійним громадянством.
Про це повідомила прес-служба Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
"Голова Служби безпеки України Баканов закликав звернути особливу увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи" Місцеві вибори ", - повідомили в прес-службі.
Баканов зазначив, що СБУ застосує додаткові кошти, щоб виключити будь-які спроби втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК, заявили в РНБО.
"Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав. Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України ", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі