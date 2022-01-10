СБУ: особи співпрацюють з РФ, не повинні бути допущені до голосування

Баканов зазначив, що СБУ застосує додаткові кошти, щоб виключити будь-які спроби втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК, заявили в РНБО.

"Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав. Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України ", - йдеться в повідомленні прес-служби.