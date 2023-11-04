СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили патріарха РПЦ Кирила про підозру

11:18 04 листопада Київ, Україна

Про активну співпрацю московського патріарха Кирила з кремлівською верхівкою, про його близьку дружбу з путіним відомо давно. Але його мілітаристська діяльність вимагала конкретних доказів.

Як повідомили 4 листопада в СБУ, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали достатню доказову базу злочинної діяльності глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), який сприяє збройній агресії Росії і заперечує військові злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і одним з перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

"Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Росії, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей чи власних відеокоментарів", - зазначили у спецслужбі.

Зокрема, задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача Росгвардії Віктора Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року в офіційному YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, де Гундяєв виправдовував окупацію сходу України.

Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам російських центральних телеканалів, які підтримують агресивну політику Кремля, та закликав віруючих об'єднатися у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозри у:

зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК);

виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст.. 436-2 КК);

плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27 та год. 2 ст. 437 КК).

"Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення фігуранта до відповідальності", - додали в Службі безпеки і нагадали, що з початку повномасштабної агресії Росії розпочато 70 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ (МП).

Раніше повідомлялося, що РПЦ створює приватні військові компанії на території Росії, які, за вказівками московського патріархату, займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

А у появі ядерної зброї патріарх Кирило побачив "божий промисел".