СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили патріарха РПЦ Кирила про підозру

Про активну співпрацю московського патріарха Кирила з кремлівською верхівкою, про його близьку дружбу з путіним відомо давно. Але його мілітаристська діяльність вимагала конкретних доказів.
Як повідомили 4 листопада в СБУ, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали достатню доказову базу злочинної діяльності глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила (Володимира Гундяєва), який сприяє збройній агресії Росії і заперечує військові злочини окупантів.
За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і одним з перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.
Зокрема, задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано "статтю" про літургію, де клірик благословив командувача Росгвардії Віктора Золотова на війну проти України.
Також наприкінці лютого 2023 року в офіційному YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, де Гундяєв виправдовував окупацію сходу України.
Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам російських центральних телеканалів, які підтримують агресивну політику Кремля, та закликав віруючих об'єднатися у війні проти України.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.
На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозри у:
- зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК);
- виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст.. 436-2 КК);
- плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27 та год. 2 ст. 437 КК).
Раніше повідомлялося, що РПЦ створює приватні військові компанії на території Росії, які, за вказівками московського патріархату, займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.
А у появі ядерної зброї патріарх Кирило побачив "божий промисел".
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