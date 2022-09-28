СБУ блокувала діяльність хакерів ФСБ РФ, які працюють у Криму

13:29 04 листопада Київ, Україна

Російська група хакерів Armagedon, що належить до державних структурних підрозділів ФСБ РФ , здійснила понад 5 000 кібератак на держоргани України.



Про це повідомляє пресцентр СБУ 4 листопада.



Відомо, що на цей момент "Armagedon" розташував свої технічні ресурси на території окупованого українського півострова. До його лав офіційно зараховані офіцери ФСБ та українські зрадники, які перейшли на бік РФ після незаконної окупації Криму.



Робота «Armagedon» координується безпосередньо з Москви Центром інформаційної безпеки РФ.

Починаючи з моменту окупації Криму, кіберзлочинці мали такі цілі:



- захопити контроль над об'єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

- здійснювати максимальний збір розвідувальних даних, включаючи інформацію з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

- регулярно проводити акції інформаційно-психологічного впливу.



Співробітники СБУ змогли встановити особи злочинців, зараз п'ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.