СБУ заарештувала активи російського підприємства "Аерок"

Столична прокуратура заарештувала активи російського підприємства на 2 мільярди гривень та передала до АРМА.
Про це повідомила СБУ та Київська міська прокуратура.
Силовики не розкривають назву компанії, але, за даними джерела УП, йдеться про компанію "Аерок", яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.
Це підприємство виготовляє вироби з бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об'єктів. За словами силовиків, кінцевий бенефіціар входить до найближчого оточення президента росії.
За даними СБУ, компанія має відношення до будівництва житла для співробітників ФСБ та збройних сил росії.
Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки.
Наразі силовики домоглися накладення арешту на це підприємство.
Зокрема, за рішенням суду заарештовано активи більш ніж на 2 млрд грн.
100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
9 банківських рахунків, де є загалом понад 104 млн грн.
Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
"Під час слідства досліджується діяльність організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання, з метою вчинення протиправних дій, спрямованих, у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України)", - прокуратура.
Про це повідомила СБУ та Київська міська прокуратура.
Силовики не розкривають назву компанії, але, за даними джерела УП, йдеться про компанію "Аерок", яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.
Це підприємство виготовляє вироби з бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об'єктів. За словами силовиків, кінцевий бенефіціар входить до найближчого оточення президента росії.
За даними СБУ, компанія має відношення до будівництва житла для співробітників ФСБ та збройних сил росії.
Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки.
Наразі силовики домоглися накладення арешту на це підприємство.
Зокрема, за рішенням суду заарештовано активи більш ніж на 2 млрд грн.
100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
9 банківських рахунків, де є загалом понад 104 млн грн.
Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
"Під час слідства досліджується діяльність організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання, з метою вчинення протиправних дій, спрямованих, у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України)", - прокуратура.
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