Збори резервістів: бойовики РФ "стимулюють" громадян штрафами

21:35 29 червня Київ, Україна

Окупаційна влада РФ на Донбасі оголосила про 3-й етап зборів "резервістів". У зв'язку з низькою явкою людей для участі в минулих зборах, цього разу військовозобов'язаних вирішили "мотивувати" штрафами.



Військкомати окупантів пригрозили суворою відповідальністю в разі ігнорування або несвоєчасного прибуття в пункт збору. Зокрема, особам, які перебувають у запасі, загрожує штраф в розмірі 30 тисяч рублів (майже 12 тис. гривень) в тому випадку, якщо в "паспорті ДНР/ЛНР" буде відсутня відмітка "про взяття на військовий облік", повідомляє Головне управління Міноборони України.



У Міноборони України відзначили, що збори організовані для підготовки "військовозобов'язаних запасу" з метою укомплектування оперугруповання окупаційних військ РФ на Донбасі. Особливу увагу буде приділено ударній силі сухопутних військ (артилеристам) і фахівцям мінометних підрозділів.





За даними військової розвідки, керувати збором резервістів, який заплановано на 29 червня - 3 липня, буде командування Збройних сил Росії.