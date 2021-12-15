Збитий літак МАУ: розслідування може затягтися

18:13 17 серпень Київ, Україна

Скільки часу займе розслідування авіакатастрофи українського літака МАУ над Тегераном, не можна точно спрогнозувати, все буде залежати від іранської сторони.
 
Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін.
«Якщо ми подивимося на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію з сбиванием над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії та Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько 2 років. Якщо ми говоримо про можливість використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки 5 років », - зазначив Енин.
Нагадаємо, в кінці липня в Києві відбувся перший раунд переговорів з іранської стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Наступний раунд переговорів запланований на жовтень.

Відзначимо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий в ніч на 8 січня 2020 незабаром після зльоту. На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що український авіалайнер збили через людську помилку.