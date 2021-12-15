Збитий літак МАУ: розслідування може затягтися

18:13 17 серпень Київ, Україна

Скільки часу займе розслідування авіакатастрофи українського літака МАУ над Тегераном , не можна точно спрогнозувати, все буде залежати від іранської сторони.

Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін.

«Якщо ми подивимося на аналогічну практику розслідування інших авіаційних катастроф, згадаємо, наприклад, ситуацію з сбиванием над Чорним морем російського літака, на борту якого перебували громадяни Росії та Ізраїлю, процес врегулювання тривав близько 2 років. Якщо ми говоримо про можливість використання міжнародних судів, то там нижня планка починається з позначки 5 років », - зазначив Енин.

Нагадаємо, в кінці липня в Києві відбувся перший раунд переговорів з іранської стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Наступний раунд переговорів запланований на жовтень.



Відзначимо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий в ніч на 8 січня 2020 незабаром після зльоту. На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.



Іран заявляє, що український авіалайнер збили через людську помилку.