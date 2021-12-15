Збитий літак МАУ: розслідування може затягтися

Скільки часу займе розслідування авіакатастрофи українського літака МАУ над Тегераном, не можна точно спрогнозувати, все буде залежати від іранської сторони.
Про це заявив заступник глави МЗС Євген Єнін.
Нагадаємо, в кінці липня в Києві відбувся перший раунд переговорів з іранської стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ. Наступний раунд переговорів запланований на жовтень.
Відзначимо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий в ніч на 8 січня 2020 незабаром після зльоту. На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
Іран заявляє, що український авіалайнер збили через людську помилку.
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