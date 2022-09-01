Генерал СБУ, який втік, може отримати притулок в росії в обмін на свідчення проти Зеленського

11:22 30 серпня Київ, Україна

Росія в обмін на надання притулку може використати колишнього генерала СБУ, що втік, Андрія Наумова, на постановочному процесі проти Зеленського. Він втік із України з великою сумою грошей за кілька годин до початку війни.

Про це пише видання The Insider.

Колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримали в Сербії ще 7 червня 2022 року. Разом із ним в автомобілі знаходився український підприємець, громадянин Німеччини Олександр Акст, фігурант численних журналістських розслідувань про контрабанду в Україні. Автомобіль, на якому пересувалася ця пара, було зупинено на прикордонному посту при спробі перетину кордону між Сербією та Північною Македонією. За інформацією джерел The Insider, колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом із незадекларованими цінностями та потрапити до Сербії. Тепер він може стати учасником постановочного суду над президентом Зеленським у росії.

Сербія і росія зараз домовляються про відправку Наумова до москви. У росії зрадник повинен буде давати свідчення на постановочному суді проти Зеленського.



За колишнім силовиком в Україні ведеться досудове слідство про державну зраду. На думку журналістів, Наумов на своїй посаді кришував контрабанду і допомагав росіянам захопити ЧАЕС.



Наумов не просто зрадив присязі, залишивши Україну в найскладніший момент. Він фактично перейшов на бік ворога, наражаючи на ризик і небезпеку життя мільйонів людей, які могли постраждати через аварію на ЧАЕС. А зараз він може ще стати публічним обвинувачем української влади.