Санкцій проти росії недостатньо

Останні санкції Європейського Союзу проти росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, є недостатніми.
Про це сказав у Мадриді заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.
Україну також не влаштовують темпи постачання зброї із Заходу, сказав він.
Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір низки держав-скептиків і ухвалив політичне рішення щодо запровадження нафтового ембарго проти росії.
Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, що доставляється морем, - це 75% російського експорту. Виняток зроблено для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов'язалися зупинити й ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.
Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, що доставляється морем, - це 75% російського експорту. Виняток зроблено для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов'язалися зупинити й ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.
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