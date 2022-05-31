Санкцій проти росії недостатньо

13:32 31 травня Київ, Україна

Останні санкції Європейського Союзу проти росії, які забороняють більшість імпорту її нафти, є недостатніми.

Про це сказав у Мадриді заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква.

"Якщо ви мене запитаєте, я сказав би, що це було занадто повільно, занадто пізно і точно недостатньо", - сказав Жовква.



Україну також не влаштовують темпи постачання зброї із Заходу, сказав він.

"Ми точно незадоволені", - відповів Жовква на запитання після свого виступу.

"Якби ми були задоволені, ми б негайно розпочали звільнення Маріуполя та викинули російські сили з Донбасу. Ми віримо у обіцянки", - сказав він.

Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір низки держав-скептиків і ухвалив політичне рішення щодо запровадження нафтового ембарго проти росії.



Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, що доставляється морем, - це 75% російського експорту. Виняток зроблено для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов'язалися зупинити й ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.