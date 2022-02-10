Санкції США проти Ірану - ЄС проти

Постпреди ООН від Великобританії, Німеччини та Франції відмовилися відновлювати санкції проти Ірану, які США запропонували відновити відсьогодні в листі Раді безпеки ООН.

Як зазначається, три європейські країни - Великобританія, Франція та Німеччина (так звана Євротрійка) - всупереч позиції США відмовилися відновлювати санкції проти Тегерана, зняті після підписання угоди щодо іранської ядерної програми у 2015 році.

У листі вказується, що будь-які рішення чи дії з боку США, спрямовані на активацію механізму по відновленню санкцій ООН проти Ірану, не матимуть юридичної сили через вихід Вашингтона з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Механізм відновлення санкцій було закладено в резолюції 2231 Ради безпеки ООН, якою ратифікували ядерну угоду з Іраном, підписану в 2015 році. Згідно з цим пунктом, в разі невиконання умов угоди будь-який з її учасників може вимагати відновлення штрафних заходів, та інші сторони не можуть накласти вето на цю вимогу.

Однак через односторонній вихід США з угоди у 2018 році Євротрійка вважає, що Вашингтон більше не має правової можливості вимагати відновлення санкцій ООН проти Тегерана.

У Білому домі переконані, що формально Вашингтон має право скористатися цим механізмом, оскільки брав участь у підписанні резолюції.

Поки неясно, яким чином США зможуть запустити цей механізм, якщо більшість країн в Радбезі ООН не підтримують Вашингтон в цьому питанні.

Раніше в США заявили про відновлення санкцій ООН проти Ірану. Також Вашингтон пригрозив заходами ядерним прихильникам Тегерана.