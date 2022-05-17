Санкції проти росії схожі на санкції проти нацистської Німеччини - Міністр фінансів США

10:28 17 травня Київ, Україна

Міністр фінансів США Джанет Йеллен порівняла санкції за війну росії проти України зі спробами США позбавити фінансових ресурсів нацистську Німеччину під час Другої світової війни.



Виступаючи у Музеї історії польських євреїв POLIN у Варшаві, вона нагадала про те, що у 1940 році тодішній міністр фінансів США Генрі Моргентау переконав президента Франкліна Рузвельта заморозити активи окупованих нацистами Данії та Норвегії, незважаючи на те, що США на той момент були нейтральною країною. Ці заходи позбавили нацистів можливості привласнювати собі заморські багатства країн, де вони вторглися.

За словами Йеллен, уроки тієї епохи корисні при виробленні стратегії протистояння росії."

"Ми повинні використовувати всі інструменти, наявні у нас, щоб протистояти тиранії. І цей урок необхідно використовувати сьогодні. Ми сповнені рішучості притягнути росію до відповідальності та підтримати українців чим тільки можливо", - наголосила Йеллен.

Після російського вторгнення в Україну Сполучені Штати та Євросоюз заморозили активи банку росії, відрізавши доступ російському уряду до двох третин золотовалютних запасів. Мета цієї та інших фінансових санкцій проти росії – позбавити її коштів на ведення війни в Україні. Фінансово-економічні санкції, зокрема, санкції проти володимира путіна, людей його оточення, близьких до уряду російських мільярдерів постійно розширюються.