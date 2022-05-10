Санкції проти РФ за окупацію Криму продовжено ще на 6 місяців

07:24 11 грудня Київ, Україна

На додаткові 6 місяців було прийнято рішення Радою країн Євросоюзу продовжити санкційні обмеження щодо РФ за незаконну окупацію Криму.



Про це повідомив прессекретар глави Євроради Баренд Лейтс.



"На саміті ЄС узгодили висновки про відносини ЄС і США і продовження санкцій проти Росії", - написав він у Twitter.



Раніше в Росії поскаржилися, що санкції "створюють труднощі" в реалізації ФЦП в анексованому Криму.



Європейський Союз після окупації Криму в 2014 році і початку бойових дій на Донбасі ввів санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.



Секторальні економічні санкції обмежують доступ певних російських банків і компаній в первинних і вторинних ринках капіталу в ЄС, накладають заборону на експорт і імпорт в торгівлі озброєннями, встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих одержувачів в Росії, а також обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобутку нафти і пошуку її покладів.