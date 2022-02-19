Санкції проти РФ продовжено - РНБО

11:00 22 травень Київ, Україна

На сайті президента України з'явився новий указ. Володимир Зеленський підписав продовження санкцій проти російських телеканалів, компаній у сфері IT, фізичних і юридичних осіб. Підписаний документ активував рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) продовжити санкції проти країни-агресора.

Як випливає з доданого списку фізосіб, безстрокові санкції поширюються на Сергія Аксьонова, який поєднує посади глави республіки і глави уряду анексованого Росією Криму, керівників так званих "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника. Всього в списку 674 фізособи.

Крім того, в списку санкцій 138 юросіб, серед них російські телеканали "НТВ", "Перший канал", "Зірка", Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), "ТНТ", інформаційне агентство "Росія сьогодні", газета "Московський комсомолець ", низка ЗМІ, розташованих і працюючих на території анексованого Криму. Санкції проти них продовжені на три роки.