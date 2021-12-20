Санкції проти КНР: США відреагували на порушення автономії Тибету

Сполучені Штати Америки вводять санкції відносно представників китайського уряду і Комуністичної партії Китаю. Обмеження вводять через порушення автономії Тибету з боку Китаю.
За словами державного секретаря США Майка Помпео, китайський уряд обмежує доступ американських дипломатів, журналістів і туристів до території автономного Тибету.
Він підкреслив, що цей доступ є дуже важливим для стабільності в регіоні, враховуючи порушення прав людини в Китаї і нездатність Пекіна запобігти погіршенню стану навколишнього середовища поблизу головних річок Азії.
Тибет - це автономний район на південному заході Китаю. Тибет має власне Народний уряд і Народний конгрес, але контролює політичні процеси в районі Комуністична партія. У 1912 році Тибет отримав незалежність, однак в 1951 році Китай відновив своє правління. Автономію цей район отримав в 1965 році.
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