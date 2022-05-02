Санду: Керівна більшість ПСРМ-Шор хоче скасувати результати виборів

19:55 02 грудня Київ, Україна

Сьогоднішня пресконференція новообраної президентки Молдови Маї Санду закінчилася закликом до молдавського народу зібратися 3 грудня з протестами проти зловживання посадовими повноваженнями проросійського колишнього президента Ігоря Додона.

"Законопроєкт, зареєстрований в парламенті, згідно з яким СІБ пропонують вивести з-під підпорядкування президента, це антидемократичне зловживання політика, який програв вибори президента. Це спроба захопити владу. [...] Ми опротестуємо ці зловживання в Конституційному Суді і попросимо допомоги народу", - заявила Мая Санду.



Вона закликала громадян вийти на протест 3 грудня.



"Керівна більшість ПСРМ-Шор хоче урізати ті повноваження, які дозволили б мені почати наводити порядок в країні. Так вони хочуть скасувати результати виборів. Я закликаю вас вийти і захистити свій голос", - додала новообрана президентка.



Мая Санду в другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон - 42,25%.



Інавгурація Санду відбудеться 24 січня.