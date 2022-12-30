Санду не бачить можливості підтримувати стосунки з кремлем

12:12 30 грудня Київ, Україна





Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі.



Маї Санду поставили питання про регулярні претензії з москви, вона назвала їх погрозами. Президентка Молдови Мая Санду сказала, що не бачить можливості підтримувати конструктивні відносини з росією після всього, що кремль зробив в Україні.Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі.Маї Санду поставили питання про регулярні претензії з москви, вона назвала їх погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює росія - погрози, спроби залякування інших країн. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з росією. Після того, як почалася ця війна, які стосунки можуть бути з агресором, із державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

На питання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, президентка відповіла, що їй "нічого обговорювати з країною-агресором".