Санду не бачить можливості підтримувати стосунки з кремлем

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що не бачить можливості підтримувати конструктивні відносини з росією після всього, що кремль зробив в Україні.
Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі.
Маї Санду поставили питання про регулярні претензії з москви, вона назвала їх погрозами.
Як повідомляє Newsmaker, про це вона сказала у телеефірі.
Маї Санду поставили питання про регулярні претензії з москви, вона назвала їх погрозами.
На питання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, президентка відповіла, що їй "нічого обговорювати з країною-агресором".
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