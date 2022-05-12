Найкритичніші точки на війні

10:49 12 травня Київ, Україна

Наразі є дві критичні точки – Маріуполь та Луганський напрямок.



За словами радника голови МВС, найбільший обстріл у Луганській області відбувається в районі Рубіжного та Сєвєродонецька.



"Є дві найскладніші точки - місто Маріуполь, саме "Азовсталь", і Луганський напрямок. Найбільші обстріли в Луганській області відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також росіяни намагаються сконцентруватися на Ізюмському напрямку. Також вони перекидають додаткові сили і в Луганську, і в Донецьку області - живу силу та техніку", - зазначив Денисенко.



Крім того, він повідомив, що українські війська відкинули окупантів від Харкова на півночі та в деяких місцях наблизилися до державного кордону України.



"Частина російських військ із Харківської області перекидається на Донбас. На одному з напрямків росіяни підтягли до 300 одиниць техніки", - додав Денисенко.



Щодо Маріуполя, то радник міністра внутрішніх справ наголосив, що це особисте питання володимира путіна.



"Українська влада робить все від себе залежне. Але поки що все впирається в особисту позицію путіна, і від його рішення залежить все, що далі відбуватиметься в місті Маріуполь", - зазначив Денисенко.



У свою чергу Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжко поранені.