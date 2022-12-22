Самопроголошений глава білорусі скликав на нараду військових та силовиків





Про це повідомляє сайт лукашенка. Глава білоруського режиму олександр лукашенко проводить нараду з військовими та силовим блоком, з метою обговорити нещодавню перевірку бойової готовності армії та перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.Про це повідомляє сайт лукашенка.

"Хочеш миру - готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщуємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили", - заявив самопроголошений президент.

За його словами, у перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, жодної конспірології".



Також він заявив, що не може виключати, що проти білорусі "може бути розгорнута агресія" і що бачить "таку готовність з боку сусідів".



Саме тому він і вирішив провести несподівану перевірку сил негайного реагування.



Як зазначив лукашенко, станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені й збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".