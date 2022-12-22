Самопроголошений глава білорусі скликав на нараду військових та силовиків

Глава білоруського режиму олександр лукашенко проводить нараду з військовими та силовим блоком, з метою обговорити нещодавню перевірку бойової готовності армії та перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.
Про це повідомляє сайт лукашенка.
Про це повідомляє сайт лукашенка.
За його словами, у перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, жодної конспірології".
Також він заявив, що не може виключати, що проти білорусі "може бути розгорнута агресія" і що бачить "таку готовність з боку сусідів".
Саме тому він і вирішив провести несподівану перевірку сил негайного реагування.
Як зазначив лукашенко, станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені й збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".
Також він заявив, що не може виключати, що проти білорусі "може бути розгорнута агресія" і що бачить "таку готовність з боку сусідів".
Саме тому він і вирішив провести несподівану перевірку сил негайного реагування.
Як зазначив лукашенко, станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені й збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".
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