Літак Зеленського прилетів в аеропорт Парижа

14:36 16 квітень Київ, Україна

Володимир Зеленський разом з дружиною прилетів до Парижа, де запланована ділова зустріч з президентом Франції і німецькою канцлеркою.



В ході візиту Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, до них по відеозв'язку приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Цю інформацію сьогодні підтвердив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.



"Канцлерка сьогодні в другій половині дня по відео проведе переговори з Макроном і Зеленським", - сказав він.