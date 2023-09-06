Літак турецької авіакомпанії залетів до закритого повітряного простору України

10:15 13 серпня Київ, Україна

Надзвичайна подія сталася у небі над Україною: у закритому повітряному просторі України пролетів цивільний літак. Як повідомив 12 серпня норвезький громадський мовник NRK, це був літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines із норвезькими туристами. Він прямував із Осло до Анталії.

Літак з екіпажем був зафрахтований турецькою авіакомпанією Freebird. Відповідальним оператором рейсу була компанія, яка здійснює чартерні рейси до Туреччини.

На борту літака було близько 180 пасажирів.

"Під час польоту на шляху літака з'явився штормовий фронт, через що екіпаж вирішив трохи скоригувати курс, щоб оминути негоду. Хоча сама авіакомпанія це не підтверджує, дані сервісу Flightradar24 свідчать, що альтернативний маршрут частково пройшов повітряним простором України", - повідомляють журналісти.

Уточнюється, що літак пролетів на кордоні Закарпатської та Чернівецької областей. Після цього він влетів у повітряний простір Румунії.

"Після входу до південно-західної України туристи тривалий час перебували в забороненій для польотів зоні, перш ніж літак нарешті увійшов у повіт Сучава в Румунії", - зазначає видання.

Журналістам представник BBN Airlines заявив, що компанія "розуміє занепокоєння" і "активно вживатиме заходів, щоб запобігти подібним інцидентам". Також у компанії було розпочато внутрішнє розслідування.

Поки не вдалося з'ясувати, чи давала українська влада дозвіл на проліт чартерного літака закритим повітряним простором України.

Укрзалізниця спільно з молдавською залізницею організувала потяги з Києва до румунського міста Яси, де розташована база лоукостера Wizz Air.