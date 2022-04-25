Найжорсткішої зброї у 6-му пакеті санкцій ЄС знову не буде

Країни ЄС і сам Союз "занадто пізно усвідомили, наскільки небезпечний путін", заборона на енергоносії була б важливою, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів, але в Євросоюзі на даний момент немає єдиної позиції з цього питання.
Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррелль.
Боррель сказав, що деякі країни ЄС "дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго". Він уточнив, що це стосується, зокрема, і альтернативних варіантів на кшталт штрафних мит на нафтогазові поставки з РФ.
Проте, за словами Борреля, ЄС вже різко скоротив свою залежність від постачання енергоносіїв з росії за кілька тижнів, і путін незабаром помітить це у фінансовому плані.
Тема ембарго знову обговорюватиметься на саміті Євросоюзу лише 30-31 травня, тобто, зазначає видання, лідер російських окупантів Володимир Путін "виграє як мінімум п'ять тижнів часу".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі