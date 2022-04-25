Найжорсткішої зброї у 6-му пакеті санкцій ЄС знову не буде

15:48 25 квітня Київ, Україна

Країни ЄС і сам Союз "занадто пізно усвідомили, наскільки небезпечний путін", заборона на енергоносії була б важливою, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів, але в Євросоюзі на даний момент немає єдиної позиції з цього питання.

Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррелль.

Боррель сказав, що деякі країни ЄС "дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго". Він уточнив, що це стосується, зокрема, і альтернативних варіантів на кшталт штрафних мит на нафтогазові поставки з РФ.

Проте, за словами Борреля, ЄС вже різко скоротив свою залежність від постачання енергоносіїв з росії за кілька тижнів, і путін незабаром помітить це у фінансовому плані.

«Нам потрібні достатні альтернативні джерела постачання газу, якщо ми хочемо обійтися без російського газу. Якоїсь миті це станеться, і тоді Росія болісно відчуватиме втрату доходів від нафтогазового бізнесу», - заявив Боррелль.

Тема ембарго знову обговорюватиметься на саміті Євросоюзу лише 30-31 травня, тобто, зазначає видання, лідер російських окупантів Володимир Путін "виграє як мінімум п'ять тижнів часу".