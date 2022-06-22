Саміти НАТО та G7 - названі три ключові цілі

09:03 22 червня Київ, Україна

Усі стратегічні цілі, які ставлять перед собою організатори майбутніх самітів G7 та НАТО, пов'язані із вирішенням війни в Україні.

Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради держбезпеки США Джон Кірбі.



За його словами, першою метою є посилення непохитної підтримки з боку США демократичної, суверенної України, а також притягнення росії до відповідальності за її війну.



Друга мета – управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, у контексті підвищення цін на паливо та продовольство.



Третьою ключовою метою є формування інформаційного бачення світу, в якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал та перемогти авторитарні та корумповані підходи.



Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав майбутній саміт Альянсу, який пройде 28-30 червня в Мадриді, самітом трансформацій.