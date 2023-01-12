Саміт з української "формули миру" пройде 24 лютого у Нью-Йорку

17:01 12 січня Київ, Україна





Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю агентству Anadolu.



Він підкреслив, що Україна готова до миру, проте мир можливий лише за умови, що російські війська будуть виведені з української території, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності. Глобальний саміт з української "формули миру" заплановано на 24 лютого 2023 року. Він має пройти у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку за посередництва генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша.Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю агентству Anadolu.Він підкреслив, що Україна готова до миру, проте мир можливий лише за умови, що російські війська будуть виведені з української території, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності.

"Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни", - зазначив Боднар.

Посол України також подякував Туреччині за "підтримку кроків, спрямованих на наближення миру в Україні".

"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - додав дипломат.

Боднар наголосив, що надія на досягнення миру є, але це можливо лише в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності.

«Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни», — резюмував дипломат.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.



"Формула миру" містить 10 пунктів:



1. Радіаційна та ядерна безпека.

2. Продовольча безпека.

3. Енергетична безпека.

4. Звільнення всіх полонених та депортованих.

5. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

6. Виведення російських військ та припинення бойових дій.

7. Повернення справедливості.

8. Протидія екоциду.

9. Недопущення ескалації.

10. Фіксація закінчення війни.