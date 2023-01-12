Саміт з української "формули миру" пройде 24 лютого у Нью-Йорку

Глобальний саміт з української "формули миру" заплановано на 24 лютого 2023 року. Він має пройти у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку за посередництва генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю агентству Anadolu.
Він підкреслив, що Україна готова до миру, проте мир можливий лише за умови, що російські війська будуть виведені з української території, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності.
Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю агентству Anadolu.
Він підкреслив, що Україна готова до миру, проте мир можливий лише за умови, що російські війська будуть виведені з української території, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності.
Посол України також подякував Туреччині за "підтримку кроків, спрямованих на наближення миру в Україні".
Боднар наголосив, що надія на досягнення миру є, але це можливо лише в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.
"Формула миру" містить 10 пунктів:
1. Радіаційна та ядерна безпека.
2. Продовольча безпека.
3. Енергетична безпека.
4. Звільнення всіх полонених та депортованих.
5. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
6. Виведення російських військ та припинення бойових дій.
7. Повернення справедливості.
8. Протидія екоциду.
9. Недопущення ескалації.
10. Фіксація закінчення війни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі