Саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань українців - Буданов

Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі, швидше за все, не зможе виправдати очікування українців щодо перспектив вступу в НАТО.
Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
За його словами, найімовірніше, учасники саміту з країн-членів Альянсу обмежаться формальними заявами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі