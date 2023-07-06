Саміт НАТО у Вільнюсі не виправдає очікувань українців - Буданов

14:14 06 липня Київ, Україна

Саміт Північноатлантичного альянсу, який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі, швидше за все, не зможе виправдати очікування українців щодо перспектив вступу в НАТО.

Про це в інтерв'ю The Times заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не буде задоволено", - зазначив він.
За його словами, найімовірніше, учасники саміту з країн-членів Альянсу обмежаться формальними заявами.
"Я цілком впевнений, що будуть говорити - я бачив чернетки промов", - сказав Буданов.