Саміт ЄПС підтвердив, що росія перебуває в повній ізоляції - Моравецький

12:09 07 жовтня Київ, Україна

Засідання Європейського політичного співтовариства у Празі показало, що росія перебуває у повній ізоляції.



Про це під час пресконференції після завершення саміту ЄПС заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Цей саміт підтвердив, що росія перебуває у повній ізоляції і не тільки з боку країн ЄС, а й інших країн, у тому числі й тих, що безпосередньо межують з росією. Усі вони засуджують російську агресію”, - наголосив Моравецький.

Він наголосив: усі європейські лідери погоджуються з тим, що агресія росії проти України, а також помилки в енергетичній політиці спричинили інфляцію.

"Цей російський газ був як наркотик: наркодилер теж продає свою продукцію дешево або віддає безкоштовно, щоб зробити залежними своїх майбутніх жертв. І так діяла москва останні кілька років", – сказав Моравецький.

Польський прем'єр також зазначив, що російський газ став прокляттям для Європи, тому під час зустрічі йшлося про те, щоб він залишився у минулому. Моравецький наголосив: це не лише санкції, а й крок щодо формування світу без російської агресії та залежності від російських енергоносіїв.