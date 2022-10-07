Саміт ЄПС підтвердив, що росія перебуває в повній ізоляції - Моравецький

Засідання Європейського політичного співтовариства у Празі показало, що росія перебуває у повній ізоляції.
Про це під час пресконференції після завершення саміту ЄПС заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Він наголосив: усі європейські лідери погоджуються з тим, що агресія росії проти України, а також помилки в енергетичній політиці спричинили інфляцію.
Польський прем'єр також зазначив, що російський газ став прокляттям для Європи, тому під час зустрічі йшлося про те, щоб він залишився у минулому. Моравецький наголосив: це не лише санкції, а й крок щодо формування світу без російської агресії та залежності від російських енергоносіїв.
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